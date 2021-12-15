«Манчестер Сити» разгромил «Лидс» со счётом 7:0 в матче 17-го тура АПЛ

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился хавбек Филип Фоден. На 13-й минуте гол забил Джек Грилиш, ему ассистировал Рияд Марез.
Грилиш удваивает преимущество «Сити»:
На 32-й минуте результативный удар нанёс Кевин Де Брёйне, голевую передачу сделал Родриго Эрнандес. На 49-й минуте забил Рияд Марез, голевой пас на счету Илкая Гюндогана.
Де Брёйне делает счёт разгромным:
Марез забивает четвёртый мяч «горожан» в ворота «Лидса»:
На 62-й минуте дубль оформил Де Брёйне, ассист сделал Гюндоган. На 74-й минуте защитник Джон Стоунз нанёс голевой удар по воротам «Лидса». На 78-й минуте Натан Аке вколотил мяч в ворота, голевую передачу сделал Фоден.
Де Брёйне забивает свой второй гол в матче:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Майк Дин.
Сезон Английской Премьер-лиги стал ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.
- 15 декабря 2021
-
02:15
-
01:55
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:49
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:13
-
00:12
- 14 декабря 2021
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:57