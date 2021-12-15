«Манчестер Сити» разгромил «Лидс» со счётом 7:0 в матче 17-го тура АПЛ

В ночь с 14 на 15 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился хавбек Филип Фоден. На 13-й минуте гол забил Джек Грилиш, ему ассистировал Рияд Марез.

Фоден открывает счёт в матче:

Грилиш удваивает преимущество «Сити»:

На 32-й минуте результативный удар нанёс Кевин Де Брёйне, голевую передачу сделал Родриго Эрнандес. На 49-й минуте забил Рияд Марез, голевой пас на счету Илкая Гюндогана.

Де Брёйне делает счёт разгромным:

Марез забивает четвёртый мяч «горожан» в ворота «Лидса»:

На 62-й минуте дубль оформил Де Брёйне, ассист сделал Гюндоган. На 74-й минуте защитник Джон Стоунз нанёс голевой удар по воротам «Лидса». На 78-й минуте Натан Аке вколотил мяч в ворота, голевую передачу сделал Фоден.

Де Брёйне забивает свой второй гол в матче:

Результативный удар Стоунза:

Гол Аке:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Майк Дин.

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