В «Локомотиве» объяснили причины плохих результатов в последних матчах

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка и спортивный директор Томас Цорн назвали возможные причины неудач железнодорожников в последних играх.

«Посмотрите на нашу скамейку и скамейку «Марселя» — сразу увидите разницу. У нас много травмированных. Кто-то, как Комано и Керк, вылетел недавно. Но несколько игроков не играют уже давно: Жемалетдинов, Гильерме, Куликов, Мурило, Миранчук, Магкеев, Зе Луиш. А те, кто здоровы, устали. Они играли очень много. Здесь надо говорить о медицинской службе. Мы хотим её изменить, она уже улучшается.

Возьмём Едвая. Я знаю его уже лет десять. Раньше он никогда не играл так часто, как он делает это в «Локо». У него возникают мышечные проблемы, ему надо дополнительно следить за собой из-за усталости. Пабло после болезни — он может играть максимум 60 минут. У Мурило мышечная травма: мы подготовили его к игре, хотя знали, что может произойти рецидив. Но у нас не было вариантов — в итоге рецидив и случился. Бека-Бека в прошлом сезоне сыграл 20 игр во второй лиге Франции, а сейчас он выходит на поле каждый третий день. Нужно заложить базу атлетической и медицинской подготовки, чтобы было хорошее восстановление», — сказал Корнетка журналистам.

«Есть и другие причины. Например, смена стиля игры. Ребята бегают намного больше, они должны выше прессинговать. Есть хороший пример: если каждому из нас сказать пробежать спринт 100 ступенек вверх, то мы пробежим. Но если попросить за час пробежать так 10 раз, то спринта уже не будет, потому что мы не готовы.

задача тренера поменять стиль, он должен начинать это делать. Ему нужна зимняя подготовка. Плюс травмы, усталость, психологически давят проигрыши. Зимой надо поставить базу, чтобы весной показывать тот футбол, который хотим видеть», — добавил Цорн.