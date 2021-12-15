Руни может вернуться в «Эвертон» в качестве главного тренера

Уэйн Руни, возглавляющий «Дерби Каунти» из английского Чемпионшипа, рассматривается руководством «Эвертона» в качестве нового главного тренера, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

В последних десяти матчах под руководством Рафаэля Бенитеса «Эвертон» одержал одну победу, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью. Команда с 18 очками идёт на 14-м месте в АПЛ.

Источник сообщает, что у руководства «Эвертона» есть неофициальные договорённости с Руни на тот случай, если Бенитесу не удастся выправить ситуацию.

Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в «Эвертоне», а затем возвращался в команду в сезоне 2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.

В ноябре 2020 года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера в «Дерби Каунти», а в январе 2021 года заключил полноценный контракт с клубом, где он завершил свою профессиональную карьеру.