Руни может вернуться в «Эвертон» в качестве главного тренера

Уэйн Руни, возглавляющий «Дерби Каунти» из английского Чемпионшипа, рассматривается руководством «Эвертона» в качестве нового главного тренера, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.
В последних десяти матчах под руководством Рафаэля Бенитеса «Эвертон» одержал одну победу, семь раз проиграл и дважды сыграл вничью. Команда с 18 очками идёт на 14-м месте в АПЛ.
Источник сообщает, что у руководства «Эвертона» есть неофициальные договорённости с Руни на тот случай, если Бенитесу не удастся выправить ситуацию.
Уэйн Руни начинал свою профессиональную карьеру в «Эвертоне», а затем возвращался в команду в сезоне 2017/2018. Нападающий провёл за команду 117 матчей и забил 28 голов.
В ноябре 2020 года Руни стал исполняющим обязанности главного тренера в «Дерби Каунти», а в январе 2021 года заключил полноценный контракт с клубом, где он завершил свою профессиональную карьеру.
- 15 декабря 2021
-
08:32
-
06:58
-
05:32
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:16
-
02:47
-
02:15
-
01:55
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:49
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:13
-
00:12
- 14 декабря 2021
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:59
-
22:52