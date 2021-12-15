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РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030

РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030
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Российский футбольный союз передал Российской Премьер-Лиге права на проведение чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги до сезона-2025/2026, сообщает официальный телеграм-канал РФС.

Также лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/2030. Эти решения были приняты на последнем в этом году исполкоме РФС сегодня, 15 декабря.

Также РФС передал ФНЛ права на проведение Первенства России по футболу среди команд ФНЛ и Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ до сезона-2025/2026 включительно. ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/2030 включительно.

Напомним, в ноябре председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был избран на пост президента РПЛ. Он сменил на этой должности Сергея Прядкина.

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