Серхио Агуэро – о завершении карьеры: это трудное время, но я рад выбору, который сделал

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в 33 года.



«Эта пресс-конференция — просто для того, чтобы сказать, что я принял решение завершить карьеру. Это очень трудное время, но я рад выбору, который сделал. Это произошло из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моём здоровье», – сказал Агуэро во время пресс-конференции.



Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.



Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Гол Агуэро в ворота «Норвич Сити»:

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