Хайкин: многим странам можно поучиться у Норвегии. Сама идеология меня поражает

Голкипер «Будё-Глимта» и сборной России Никита Хайкин рассказал, как ему живётся в Норвегии.



«Многим странам можно поучиться у Норвегии — как здесь всё устроено, как живут люди. Для меня это фантастика. Я поиграл во многих странах, но такого уровня жизни, отношения к своим гражданам нигде не встречал. Начиная с социальных выплат и заканчивая заботой о людях с ограниченными возможностями. Сама идеология меня поражает.



Как там насчёт традиционных стереотипов о России — медведи, водка, балалайка? Такого нет. Они достаточно образованные, умные люди. Тем более что Норвегия делит границу с Россией, на самом севере, с Мурманском. Поэтому здесь много русскоговорящих, в том числе среди моих друзей. Все достаточно адекватно относятся к нашей стране», — сказал Хайкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.