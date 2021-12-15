«Для нас было честью играть против такого футболиста, как ты». «Реал» пожелал удачи Агуэро

Мадридский «Реал» отдал должное форварду «Барселоны» Серхио Агуэро, который сегодня объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
«Для нас было честью играть против такого футболиста, как ты. Ты один из лучших в мире. Удачи тебе и твоей семье», — сказано в официальном «твиттере» «Реала».
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
- 15 декабря 2021
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:45
-
13:28
-
13:24
-
13:12
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19