«Для нас было честью играть против такого футболиста, как ты». «Реал» пожелал удачи Агуэро

Мадридский «Реал» отдал должное форварду «Барселоны» Серхио Агуэро, который сегодня объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Для нас было честью играть против такого футболиста, как ты. Ты один из лучших в мире. Удачи тебе и твоей семье», — сказано в официальном «твиттере» «Реала».

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.



Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».