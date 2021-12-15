Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о происходящем в московском «Спартаке».



«Пока Руй Витория ведёт юридические бои по своему увольнению, поразмышляем о грядущем тренере и о новой эре.



Мы знаем, что им станет протеже Заремы Салиховой итальянец Паоло Ваноли. Этот Ваноли берётся по рекомендациям «агента» Камоцци и его приход означает возвращение Заремы в управление, только теперь уже со всей полнотой власти. Для неё это звёздный час – прямое правление «Спартаком» (наконец-то!) и возможность проявить себя и свои таланты по полной. Игра на все фишки.



Вероятнее всего, под необходимый успех будут мобилизованы максимальные ресурсы. А это означает в том числе и трансферы: уже этой зимой – обозначиться, продемонстрировать намерения и большие трансферы следующим летом. Ну и пиар сопровождение тоже будет. Пристегните ремни.



Ситуация неплохая для нового тренера: «Спартак» относительно низко, на девятом месте, стартует с важных, тяжелых игр — ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», Лига Европы. Включить режим «отца-командира» — на фоне свежести после сборов команда побежит — в каких-то играх результат поначалу будет, а значит, будет и позитивная пресса и болельщики возрадуются. До лета хватит. А там, как мы предполагаем — трансферы. И новый сезон. Результаты и оценки будут давать не раньше чем через год. До этого — «давайте подождём», — написал Геркус в своём «телеграме».