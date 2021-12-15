Яя Туре — Агуэро: тебя запомнят как одного из величайших
Поделиться
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Серхио, мой друг. Мне грустно, что ты уходишь, но я также предвкушаю твоё будущее. Тебе есть что предложить игре.
Мы разделили много замечательных моментов, и я счастлив, что был твоим партнёром по команде. Тебя запомнят как одного из величайших. Играть с тобой было честью!» — написал Туре в своём «твиттере».
Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
Последний гол в карьере Агуэро — «Реалу»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
17:27
-
17:26
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:26
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:57
-
15:41
-
15:38
-
15:16
-
15:16
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:39
Партнерский контент