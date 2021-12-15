Яя Туре — Агуэро: тебя запомнят как одного из величайших

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре отреагировал на решение Серхио Агуэро завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Серхио, мой друг. Мне грустно, что ты уходишь, но я также предвкушаю твоё будущее. Тебе есть что предложить игре.



Мы разделили много замечательных моментов, и я счастлив, что был твоим партнёром по команде. Тебя запомнят как одного из величайших. Играть с тобой было честью!» — написал Туре в своём «твиттере».

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Последний гол в карьере Агуэро — «Реалу»:

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