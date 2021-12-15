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«Динамо» объявило о продлении контракта с Сандро Шварцем до 2024 года

«Динамо» объявило о продлении контракта с Сандро Шварцем до 2024 года
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Права на видео принадлежат РПЛ. Посмотреть ролик можно в «твиттере» московского «Динамо».

Напомним, Сандро Шварц возглавляет московское «Динамо» с октября 2020 года. Предыдущий контракт немецкого тренера с российским клубом был рассчитан до окончания сезона-2021/2022. Стороны приняли решение подписать новое соглашение.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча команд в Химках состоится 27 февраля 2022 года.

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