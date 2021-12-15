Акинфеев — в десятке вратарей, которым Агуэро забивал чаще всего

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру в 33 года. Аргентинец принял такое решение из-за проблем с сердцем.

В течение клубной карьеры Агуэро забил 386 голов в 685 матчах. Чаще всего форвард забивал трём вратарям — нидерландцу Тиму Крулу (11 голов в 8 матчах), боснийцу Асмиру Беговичу (11 голов в 10 матчах) и французу Уго Льорису (11 голов в 15 матчах). В десятку входит голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — ему Агуэро забил 7 голов в 6 матчах.

Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Последний гол в карьере Агуэро — «Реалу»:

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