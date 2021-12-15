«Спартак» объяснил отставку Руя Витории
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В «Спартаке» объяснили отставку главного тренера клуба Руя Витории.
«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.
Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».
Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
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