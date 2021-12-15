Витория стал третьим тренером, которого «Спартак» уволил по ходу сезона за последние 5 лет

Португалец Руй Витория, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», стал третьим наставником, которого руководство красно-белых уволило по ходу сезона.
За последние 5 лет руководство клуба рассталось с Массимо Каррерой, который возглавил команду 5 августа 2016 года, а покинул 22 октября 2018 года, и Олегом Кононовым, который проработал в команде с 12 ноября 2018 года до 29 сентября 2019 года.
Всего Руй Витория провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
- 15 декабря 2021
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