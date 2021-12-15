Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витория стал девятым тренером, который покинул «Спартак» за последние 10 лет

Витория стал девятым тренером, который покинул «Спартак» за последние 10 лет
Комментарии

Португалец Руй Витория, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», стал девятым тренером, который покинул пост наставника красно-белых за последние 10 лет.

В последнее десятилетие командой руководили Валерий Карпин, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов и Доменико Тедеско.

Всего Руй Витория провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Новость по теме
Руй Витория одержал со «Спартаком» 9 побед в 26 матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021