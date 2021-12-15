Витория стал девятым тренером, который покинул «Спартак» за последние 10 лет

Португалец Руй Витория, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака», стал девятым тренером, который покинул пост наставника красно-белых за последние 10 лет.

В последнее десятилетие командой руководили Валерий Карпин, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов и Доменико Тедеско.

Всего Руй Витория провёл в качестве наставника команды 26 матчей во всех турнирах. В этих играх его команда одержала 9 побед, потерпела 11 поражений и 6 раз сыграла вничью, суммарно забив 30 голов, а пропустив 39. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.