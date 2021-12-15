Дюков отреагировал на слова Слуцкого в интервью Собчак о договорном матче
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Президент РФС Александр Дюков отреагировал на недавнее интервью главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого журналистке Ксении Собчак.
В частности, Слуцкий высказался о скандальном матче 2009 года «Крылья Советов» — «Терек». Специалист в тот момент возглавлял самарский клуб.
«Слова Слуцкого о договорном матче? Срок давности дисциплинарных решений по регламенту – 10 лет. Но нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить какое-то расследование без санкций. Я с удовольствием посмотрел интервью Слуцкого у Собчак. Он потом сказал, что сейчас договорных матчей в РПЛ нет. Так что этот случай можно рассматривать как некий рудимент. Но мы обсудим», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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