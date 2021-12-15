«Арсенал» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 15 на 16 декабря состоится матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Вест Хэм».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Грэм Скотт.



«Вест Хэм» набрал 28 очков в 16 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» за 16 матчей заработал 26 очков, команда располагается на 6-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.