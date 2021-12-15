Впервые в Италии женщина-арбитр обслужит матч мужской команды, играющей в Серии А

Мария Соле Ферриери обслужит матч мужской команды, играющей в Серии А, и станет первой женщиной-арбитром в истории турнира. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Речь идёт о противостоянии «Кальяри» и «Читтаделлы», которые встретятся в 1/16 финала Кубка Италии. Матч состоится 15 декабря. Начало — в 20:00 мск.
После 17 туров Серии А «Кальяри» имеет в своем активе 10 очков и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы. Лидером чемпионата Италии является «Интер», набравший 40 баллов.
К слову, обладателем Кубка Италии сезона-2020/2021 стал «Ювентус», в финале турнира обыгравший «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что туринский клуб чаще всех выигрывал этот трофей. «Старой синьоре» удалось 20 раз пробиться в финал турнира и в 14 из них одержать верх.
- 15 декабря 2021
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