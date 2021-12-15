Ловрен — Агуэро: ты — один из самых опасных нападающих, против которых я играл

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на решение нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить профессиональную карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.
«Грустно видеть, как ты уходишь с футбольной сцены… Если честно, ты — один из самых опасных нападающих, против которых мне приходилось играть. Футбол будет скучать по тебе. Желаю всего наилучшего в новой главе твоей жизни, Кун. Будь здоров», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Сегодня, 15 декабря, Агуэро объявил о завершении карьеры.
- 15 декабря 2021
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