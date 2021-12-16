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Фоден — Агуэро: есть настоящие легенды, Серхио, спасибо за всё

Фоден — Агуэро: есть настоящие легенды, Серхио, спасибо за всё
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден обратился к нападающему «Барселоны» Серхио Агуэро, объявившему о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.

«Бывают просто легенды, а есть настоящие легенды. Это честь, что я был твоим партнёром по команде. Всего наилучшего, Серхио, и спасибо за всё», — написал в «Твиттере» Фоден.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Вчера, 15 декабря, Агуэро объявил о завершении карьеры.

Единственный гол Агуэро за «Барселону» и последний в профессиональной карьере:

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