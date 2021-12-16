Кабелла пообещал определиться со своим будущим не позднее февраля

Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла примет решение относительно своей дальнейшей карьеры не позднее февраля следующего года. Его контракт с «быками» истекает летом.



«Руководство хочет знать, что я планирую делать дальше. Но я решил, что сначала дождусь окончания первой части сезона, а потом определюсь с будущим. Я должен всё обсудить со своей семьей, потому что это важно для всех нас. Окончательное решение совместно с клубом я приму ближе к концу января или в феврале.



Честно говоря, я не зацикливаюсь на будущем, моя главная цель сегодня – закончить сезон с «Краснодаром» в тройке или даже выше. Нам надо всем выложиться по полной», — приводит слова футболиста сайт Metaratings.



В «Краснодар» Реми Кабелла перешел летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провел 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.



На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.

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