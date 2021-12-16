Шварц: для «Динамо» ключевое — развивать свою ДНК, свой стиль футбола

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал ключевую задачу клуба на ближайшие сезоны.



«Для каждого клуба важно иметь ДНК, отличительную особенность, своё лицо. Это позволяет людям, которые приходят на стадион или смотрят футбол по телевизору, идентифицировать нас, наш стиль. Если говорить о высоком прессинге, то мы хотим так играть, но пока не всегда можем делать это на протяжении всего матча. Бывают, например, отрезки, когда мы не так высоко встречаем соперников. Но нам важно постоянно оставаться активными, менять фазы игры. Это касается и контратак, и позиционной игры.



Для нас ключевое – развивать свою ДНК, свой стиль футбола. Сложно гарантировать место в таблице или число титулов, поэтому мы идём от игры к игре. Конечно, мы хотим добиваться максимального результата. Но в то же время нельзя забывать, что «Динамо» – ещё молодая команда, поэтому мы трезво оцениваем наши перспективы. Каких-то конкретных целей на ближайшие 2-3 года мы не обозначаем. Важно развитие качеств игроков и самого футбола», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.