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Шварц ответил на вопрос о готовности «Динамо» к борьбе за чемпионство в РПЛ

Шварц ответил на вопрос о готовности «Динамо» к борьбе за чемпионство в РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о готовности к борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Для нас важно успешно играть, побеждать. Мы реалисты. И понимаем, что уже достигли серьёзного успеха, учитывая, что «Динамо» – молодая команда. У нас хорошие результаты, мы верим в свои силы и продолжим извлекать максимум. Сейчас ключевая задача – не сворачивать с выбранного пути.

В последней игре с «Зенитом» мы поразились большому числу болельщиков на трибунах. Конечно, мы хотим выигрывать титулы, чтобы сделать их счастливыми. Фанаты верят в нас и ждут больших побед. Но мы должны не рассуждать абстрактно о трофеях, а концентрироваться на тренировочной работе. И если мы продолжим работать так же интенсивно, большие победы обязательно придут», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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