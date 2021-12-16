Орлов: что бразильцы «Зенита» делали с «Динамо»! Потом вышли незаслуженные мастера спорта

Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил роль легионеров в игре «Зенита».

«Вот у нас есть лимит. Посмотрите, как с этим в Европе. Кто в английских командах блистает? Салах в «Ливерпуле» главный. У «Челси» тоже иностранцы, не англичане в основном играют. Чтобы хорошо играть и зарабатывать деньги, нужны хорошие футболисты. Пример — «Зенит». Сначала угадали с Азмуном, с ним пришли Барриос и Ракицкий. Смотрите, четвёртый сезон они держат игру. Дальше — Клаудиньо, с ним тоже угадали. Вендел стал лучше играть с приходом Клаудиньо, потому что у него другой футбольный интеллект. Бразильцы понимают друг друга. И Дуглас Сантос иначе действует.



Четвёрка бразильцев в «Зените» сейчас доминирует. Что они сотворили с «Динамо», которое идёт на втором месте! В первом тайме «Динамо» было пионерским отрядом, не знали, куда бежать. И их замечательный тренер Шварц по ходу игры ничего не мог придумать. Когда вылетели два бразильца, центр уже просел, с теми зенитовцами, которые даже заслуженные мастера спорта, но на самом деле незаслуженные мастера спорта. Я с первого дня говорил, что нельзя опускать планку. За что дали заслуженных? Ну, хорошо выступили на чемпионате мира. Но не попали в квалификацию. Это место не давало титул заслуженного мастера спорта, а его дали. Политическое решение», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».