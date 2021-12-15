Холанд может перейти в «Барселону», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, Холанд рассматривает вариант с переходом в стан каталонцев. Однако нападающий настроен продолжить свои выступления в чемпионате Испании, только если клуб Хави в следующем сезоне примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В клубе рассматривают вариант с подписанием норвежца и считают, что летом финансовое положение «Барселоны» улучшится по сравнению с нынешней ситуацией.
Недавно форвард восстановился после травмы. После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне в 9 матчах Бундеслиги он забил 11 мячей.
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