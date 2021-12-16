КДК не отменил красную карточку Кофрие, полученную с «Сочи». Игрок пропустит матч с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе красную карточку защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие, полученную им в матче с «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.



«Спартак» — пиротехника 70 тысяч рублей, Витория — 30 тысяч рублей. Решили не применять дополнительных санкций к Нобоа. Пропустит один матч. Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Сочи» — «Спартак» завершал программу 18-го тура РПЛ, после которого в чемпионате началась зимняя пауза. Команда Владимира Федотова закончила первую часть чемпионата России на третьем месте, набрав 31 очко. «Спартак» (23) — девятый.



Таким образом, Кофрие пропустит встречу с ЦСКА в 19-м туре РПЛ, Нобоа — с тульским «Арсеналом». Обе игры пройдут в конце февраля.