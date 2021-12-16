КДК оштрафовал «Динамо» за уханье фанатов в адрес игроков «Зенита» на 500 тысяч рублей
Поделиться
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что московское «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч рублей за уханье своих фанатов в адрес игроков «Зенита» в 18-м туре РПЛ (1:1).
«Динамо» за скандирование штраф 500 тысяч рублей, «Зенит» — на 100 тысяч рублей. Также «Динамо» наказано на 500 тысяч рублей и получило предупреждение за уханье, которое является действием, направленным на возбуждение вражды. Шварц — 30 тысяч рублей, болельщики — 90 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает вторую строчку турнирной таблицы с 36 очками. «Зенит» (38) — лидер соревнований. Сейчас лига приостановлена на зимнюю паузу.
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
19:36
-
19:34
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:15
-
17:01
-
16:51
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:07
-
15:53
-
15:47
-
15:21
Партнерский контент