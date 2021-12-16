КДК оштрафовал «Динамо» за уханье фанатов в адрес игроков «Зенита» на 500 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что московское «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч рублей за уханье своих фанатов в адрес игроков «Зенита» в 18-м туре РПЛ (1:1).



«Динамо» за скандирование штраф 500 тысяч рублей, «Зенит» — на 100 тысяч рублей. Также «Динамо» наказано на 500 тысяч рублей и получило предупреждение за уханье, которое является действием, направленным на возбуждение вражды. Шварц — 30 тысяч рублей, болельщики — 90 тысяч рублей», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает вторую строчку турнирной таблицы с 36 очками. «Зенит» (38) — лидер соревнований. Сейчас лига приостановлена на зимнюю паузу.