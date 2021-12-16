Арбитр Панин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА в матче с «Арсеналом»

Недавно состоялось заседание ЭСК при президенте РФС по итогам матча между ЦСКА и «Арсеналом». «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 42-й минуте матча.



«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 42-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что в данной сложной игровой ситуации игрок обороняющейся команды ЦСКА Марио Фернандес, не успев сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Арсенал» Зурико Давиташвили, допустил контакт с ногой соперника уже после того, как тот нанёс удар по воротам. По мнению большинства экспертов, судья должен был назначить 11-метровый удар», — говорится в пресс-релизе РФС.

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