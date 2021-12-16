В мадридском «Реале» 6 игроков сдали положительный тест на коронавирус

Несколько игроков мадридского «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Коронавирусом заразились полузащитники Марко Асенсио и Гарет Бэйл, нападающий Родриго, а также вратарь Андрей Лунин. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Лука Модрич и Марсело. Ближайший матч «Реал» проведёт с «Кадисом». Домашний матч запланирован на 19 декабря.
Напомним, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 декабря 2021
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
19:34
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:15