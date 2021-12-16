«Ливерпуль» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы на матч АПЛ
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Сегодня, 16 декабря, пройдёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамаль Льюис, Джамал Ласселлс, Фабиан Шер, Хавьер Манкильо, Райан Фрейзер,
Айзак Хэйден, Джонджо Шелви, Джейкоб Мёрфи, Аллан Сент-Максимен, Жоэлинтон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
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