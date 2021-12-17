«Ливерпуль» — первый клуб в истории чемпионатов Англии, достигший отметки в 2000 побед

Вчера, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», «Ливерпуль» стал первым клубом в истории чемпионатов Англии, кому покорилась отметка в 2000 побед. Напомним, в списке лучших английских клубов по победам в премьер-дивизионе ближайшие к этому достижению «Арсенал» (1926 побед) и «Эвертон» (1872).

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Напомним, команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау занимают предпоследнее, 19-е место в таблице.