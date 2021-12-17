«Ливерпуль» — первый клуб в истории чемпионатов Англии, достигший отметки в 2000 побед

Вчера, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», «Ливерпуль» стал первым клубом в истории чемпионатов Англии, кому покорилась отметка в 2000 побед. Напомним, в списке лучших английских клубов по победам в премьер-дивизионе ближайшие к этому достижению «Арсенал» (1926 побед) и «Эвертон» (1872).
Салах забивает после грубой ошибки Шелви. Видео доступно на «Чемпионате».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Напомним, команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау занимают предпоследнее, 19-е место в таблице.
- 17 декабря 2021
-
02:39
-
02:21
-
02:01
-
00:52
-
00:40
-
00:38
-
00:28
-
00:23
-
00:20
- 16 декабря 2021
-
23:56
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
22:45
-
22:42
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:38
-
20:27
-
19:58