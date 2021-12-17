Тухель – о матче с «Эвертоном»: могли забить 2-3 мяча, но в итоге играли с огнём

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвёл итоги встречи 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

«Да, конечно, это неприятно вновь упускать преимущество в счёте. Если посмотреть, какие усилия мы прилагаем, сколько моментов мы создаём на один гол, и что делает соперник, чтобы сравнять счёт, — это трудно принять.

Игроки «Челси» упустили хорошие моменты добиться результата уже в первом тайме, а во втором тайме мы не смогли последовательно найти ритм игры и попытались привнести немного энергии футболистами со скамейки запасных, но было трудно что-то изменить. У нас было преимущество, и мы отдали его одним штрафным ударом.

В футболе редко бывает, что результат завязан лишь на одном из факторов, но сегодня наша большая проблема заключается в реализации. Мы могли забить 2-3 мяча, но в итоге играли с огнём. Очевидно, что у нас есть проблемы с составом, но я хочу использовать это в качестве оправдания.

Нужно ли руководителям Премьер-лиги задуматься о паузе из-за роста заболеваемости коронавирусом? Я не знаю, не хочу вмешиваться в политические дела. Если они решат, что мы должны играть, мы будем играть», — цитирует Тухеля BBC.

Маунт открывает счёт с «Эвертоном». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.