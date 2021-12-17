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Ваноли – второй за пять лет тренер «Спартака», который является экс-помощником Конте

Ваноли – второй за пять лет тренер «Спартака», который является экс-помощником Конте
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Паоло Ваноли стал вторым за пять лет главным тренером «Спартака», который ранее выступал в качестве помощника Антонио Конте. Первым был Массимо Каррера, который привёл красно-белых к чемпионству.

Ранее стало известно, что вместе с Ваноли в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Напомним, «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

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