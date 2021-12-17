Один из ключевых помощников Сульшера покинул «Манчестер Юнайтед» и возглавил «Ипсвич»

Тренер первой команды Киран Маккенна покинул «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.
35-летний специалист возглавил «Ипсвич», который выступает в третьем дивизионе Англии и сейчас идёт на 12-м месте в турнирной таблице.
Маккенна работал в штабе «МЮ» с 2018 года, до этого он два года возглавлял команду U-18. Североирландский тренер вошёл в команду Жозе Моуринью, а после увольнения португальца в конце 2018-го стал помогать Оле-Гуннару Сульшеру, став наряду с Майклом Кэрриком важной частью тренерского штаба. После прихода Ральфа Рангника Маккенна остался в клубе, но теперь решил принять предложение о самостоятельной работе.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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