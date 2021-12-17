Мележиков: решение по Ваноли принял Федун после личного общения

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о переговорах с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

«Процесс, когда начались переговоры и кто вёл переговоры, я раскрывать не буду. Конечное решение о выборе Ваноли принял Федун после непосредственно личного общения», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» после увольнения португальского специалиста Руя Витории. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».