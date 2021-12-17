«Интер» стал первой командой с 1950 года, забившей 100 голов за год в Серии А
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«Интер» дважды отличился в ворота «Салернитаны» по ходу первого тайма матча 18-го тура Серии А. Миланский клуб довёл количество голов в итальянской Серии А за год до 100, впервые в истории покорив это число. Предыдущим клубом, который забивал 100 голов за календарный год в чемпионате Италии был «Милан» в 1950 году (120 мячей). Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».
«Интер» — действующий чемпион Италии. С 40 очками команда Симоне Индзаги идёт на первом месте турнирной таблицы итальянской Серии А, опережая «Милан» на одно очко. В 2021 году миланской команде осталось провести игру 19-го тура чемпионата Италии с «Торино», которая пройдёт 22 декабря. Первая игра в новом году состоится для команды 6 января с «Болоньей».
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