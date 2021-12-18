Мануэль Нойер подвёл итоги выступлений «Баварии» в первой части сезона

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (4:0) и подвёл итоги выступлений команды в первой части сезона.
«Мы можем быть довольны результатом и завершением первой части сезона. В этом матче всё было не так просто, на поле было припарковано два автобуса. Во втором тайме у нас было много голевых моментов. Лучший игрок «Баварии» в сезоне? Как наша суперзвезда, Левандовски всегда участвует в этой борьбе, но я бы сказал, что главная звезда — это вся команда.
Вылет из Кубка Германии и поражение в матче с «Франкфуртом» стали негативным опытом, но в основном мы хорошо играли под руководством Нагельсмана в матчах с большими клубами. Впереди нас ждут жаркие месяцы», — приводит слова Нойера Kicker.
Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют в чемпионате Германии. Команда из Мюнхена набрала 43 очка в 17 играх национального первенства.
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