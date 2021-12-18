Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко установил антирекорд в «Дженоа»

Андрей Шевченко установил антирекорд в «Дженоа»
Комментарии

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Таким образом, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба, не сумев добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды. Напомним, под руководством украинского тренера «Дженоа» уступил в пяти матчах и один раз сыграл вничью с «Удинезе» (0:0). Первую и единственную на данный момент победу «Дженоа» под руководством Шевченко одержал в матче 2-го раунда Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0).

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021