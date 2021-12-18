Талалаев: очень не люблю играть против Гончаренко

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал имя наставника, против которого он не любит играть.



«Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст. Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы. На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».



«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата перед стартом зимней паузы. После перерыва команда встретится с «Уфой», матч запланирован на 27 февраля 2022 года. Виктор Гончаренко является наставником «Краснодара». В турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022 клуб занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах.

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