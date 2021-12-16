Гончаренко: на момент отставки из ЦСКА было очень больно — у меня не было мыслей уходить

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как переживал отставку из ЦСКА.



«Да, на момент ухода мне было очень больно — у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чём не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперёд.



Уходы всегда болезненные. Появляются какие-то связи, незримые нити с футболистами, с руководством. Когда они разрываются, больно всегда. Не бывает хороших расставаний, но есть достойные.



До сих пор поддерживаю связь с некоторыми ребятами из ЦСКА — с кем-то больше, с кем-то меньше. Очень часто — с Дзагоевым. Дзага — человек-душа, с ним всегда приятно поговорить. С тем же Бабаевым часто общаемся. Эта незримая нить всё равно преследует тебя какое-то время, хотя потом потихоньку рвётся. Могу с Дивеем пообщаться, с Ваней Обляковым, с бывшим доктором — Наби. Просто с кем-то разрыв идёт быстрее, с кем-то медленнее», — цитирует Гончаренко Sport24.

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