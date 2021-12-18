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Гранеро: если бы был Модричем, то играл бы до 87 лет. Он выступает на запредельном уровне

Гранеро: если бы был Модричем, то играл бы до 87 лет. Он выступает на запредельном уровне
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Бывший полузащитник «Реала» Эстебан Гранеро поделился мнением о хавбеке мадридской команды Луке Модриче.

«Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет. Он очень хорош. Я не был так хорош, у нас совсем разный уровень. Он всегда доминирует и в плане тактики, и в плане техники. Это волшебно, поэтому он и является обладателем «Золотого мяча». Он играет на запредельном уровне. Да, он не может делать того, что делал в 23 года, но он демонстрирует много такого, чего не умел сделать раньше», — приводит слова Гранеро AS.

Напомним, в нынешнем сезоне 36-летний Модрич принял участие в 12 матчах испанской Примеры и отдал 4 результативные передачи. По итогам 2018 года хорватский футболист получил «Золотой мяч».

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