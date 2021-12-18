Ибрагимович: Мбаппе напоминает Роналдо, он элегантно играет. А Холанд одержим голами

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и игроке дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.



«Мне нравятся элегантные игроки – настолько совершенные, насколько это возможно. Когда ты футболист, то можешь видеть, как они мыслят и передвигаются. Мне нравятся футболисты, читающие действия до того, как они происходят.



Думаю, Мбаппе своими действиями напоминает Роналдо. Он очень элегантен в своей игре. Холанд хорош, потому что одержим голами. Он не делает больше, чем ему нужно, Эрлинг сосредоточен только на голах. Есть, например, игроки, которые думают, что им по силам сделать больше, чем они могут. Это не интеллект. В Холанде я вижу интеллект – он просто хочет забивать голы. Он знает, что может забивать голы. И пытается это делать», – цитирует Ибрагимовича CBS Sports.

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