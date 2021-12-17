Обамеянг не вернётся в состав «Арсенала» к матчу с «Лидсом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч чемпионата Англии с «Лидсом», который состоится завтра, 18 декабря.

Артета решил пока не возвращать габонского футболиста в обойму. Несколько дней назад Обамеянг был лишён капитанской повязки за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).

«Это непросто, потому что эти решения трудны и неприятны, но ты должен делать то, что считаешь правильным», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу забивает в ворота «Вест Хэма»:

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