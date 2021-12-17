Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обамеянг не вернётся в состав «Арсенала» к матчу с «Лидсом»

Обамеянг не вернётся в состав «Арсенала» к матчу с «Лидсом»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч чемпионата Англии с «Лидсом», который состоится завтра, 18 декабря.

Артета решил пока не возвращать габонского футболиста в обойму. Несколько дней назад Обамеянг был лишён капитанской повязки за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).

«Это непросто, потому что эти решения трудны и неприятны, но ты должен делать то, что считаешь правильным», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу забивает в ворота «Вест Хэма»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021