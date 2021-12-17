Обамеянг не вернётся в состав «Арсенала» к матчу с «Лидсом»
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч чемпионата Англии с «Лидсом», который состоится завтра, 18 декабря.
Артета решил пока не возвращать габонского футболиста в обойму. Несколько дней назад Обамеянг был лишён капитанской повязки за серьёзное дисциплинарное нарушение. Из-за него нападающий пропустил матч 16-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).
«Это непросто, потому что эти решения трудны и неприятны, но ты должен делать то, что считаешь правильным», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу забивает в ворота «Вест Хэма»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
15:26
-
15:24
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:07
-
14:52
-
14:51
-
14:41
-
14:36
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
14:01
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
12:55
-
12:49
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:16
-
12:13
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:52
Партнерский контент