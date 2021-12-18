«Барселона» — «Эльче»: гости сократили отставание в счёте

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Эльче».



На 62-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Тете, ассист на счету Лукаса Бое.



Ранее на 16-й минуте отличился полузащитник каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Усман Дембеле. На 19-й минуте гол забил хавбек сине-гранатовых Гави, результативную передачу сделал Клеман Лангле.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогают ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Давид Камбронеро Гонсалес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эльче».



«Барселона» набрала 24 очка в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.