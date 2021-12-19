Хавбек «Барселоны» Нико: надеюсь, однажды «Камп Ноу» будет повторять моё имя
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Полузащитник «Барселоны» Нико прокомментировал победу над «Эльче» (3:2) в 18-м туре испанской Ла Лиги. Хавбек стал автором победного гола на 85-й минуте.
«Я испытал огромную радость от гола. До этого у меня не получилось забить, но затем Гави отдал мне отличную голевую передачу, и я отличился. Надеюсь, что однажды «Камп Ноу» будет повторять моё имя.
При счёте 2:2 мы поняли, что «Эльче» — это очень сложный соперник, но мы знали, что у нас будут возможности, одной из которых мы воспользовались, забив гол», — приводит слова полузащитника Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.
19-летний Нико в 13 матчах испанской Ла Лиги забил гол и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.
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