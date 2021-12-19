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За «Арсенал» впервые в истории в одном матче забили три игрока не старше 21 года

За «Арсенал» впервые в истории в одном матче забили три игрока не старше 21 года
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Вчера, 18 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:1. Это первый случай в истории «канониров», когда за них отличились три игрока не старше 21 года в одном матче. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

За английскую команду дублем отметился Габриэл Мартинелли (20), а также по голу на свой счёт записали Букайо Сака (20) и Эмиль Смит-Роу (21).

«Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

В ближайшем матче «Арсенал» встретится с «Сандерлендом» в Кубке английской лиги.

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