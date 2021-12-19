Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в Париже и подрались с полицией

Болельщики национальной команды Алжира, которые проживают в Париже, бурно отпраздновали победу своей сборной в Кубке африканских наций. В решающем матче турнира сборная Алжира обыграла Тунис. Основное время завершилось со счётом 0:0, а в дополнительное время сборной Алжира удалось забить два гола и выиграть эту встречу.

После этого болельщики сборной Алжира, проживающие в Париже, массово вышли отмечать победу своей команды. Фанаты применяли пиротехнику, дымовые шашки и агрессивно вели себя. Для урегулирования ситуации прибыли сотрудники правоохранительных органов, после чего между двумя сторонами произошли массовые столкновения.

В матче за третье место Кубка африканских наций национальная команда Египта обыграла сборную Катара.