Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в Париже и подрались с полицией
Поделиться
Болельщики национальной команды Алжира, которые проживают в Париже, бурно отпраздновали победу своей сборной в Кубке африканских наций. В решающем матче турнира сборная Алжира обыграла Тунис. Основное время завершилось со счётом 0:0, а в дополнительное время сборной Алжира удалось забить два гола и выиграть эту встречу.
После этого болельщики сборной Алжира, проживающие в Париже, массово вышли отмечать победу своей команды. Фанаты применяли пиротехнику, дымовые шашки и агрессивно вели себя. Для урегулирования ситуации прибыли сотрудники правоохранительных органов, после чего между двумя сторонами произошли массовые столкновения.
В матче за третье место Кубка африканских наций национальная команда Египта обыграла сборную Катара.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
02:24
-
02:13
-
01:21
-
00:59
-
00:32
-
00:08
- 18 декабря 2021
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:19
-
21:02
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:17
-
20:14
-
20:06
-
20:00
-
19:51
Партнерский контент