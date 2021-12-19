Комбаров оценил задачи, которые «Спартак» поставил перед Ваноли

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил задачи, которые руководство московского клуба поставило перед новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

Ранее гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят следующие задачи: выйти в еврокубки через РПЛ, выйти в 1/4 финала Лиги Европы и финал Кубка России.

«Это нормальные задачи, учитывая, в какую команду приехал Ваноли. Любой тренер, который едет в другую страну или клуб, прежде чем принимать решение о подписании контракта, должен изучить всю историю клуба, амбиции и задачи. Только после этого можно принимать решение. Если он принял такое решение, то и задачи, которые поставлены перед ним, должен понимать.

Смотрите, как «Спартак» сыграл в групповом раунде Лиги Европы. Давайте от этого оттолкнёмся и зададим вопрос — возможно ли выполнить поставленные задачи? Думаю, ответ очевиден. Всё возможно. Просто нужно правильно выстроить отношения в команде, правильно поставить работу, найти подход и делать своё дело», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».