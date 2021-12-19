Президент «Баварии»: покупаем игроков не для того, чтобы ослабить соперников

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на обвинение в том, что мюнхенцы приобрели ряд футболистов «РБ Лейпциг», чтобы ослабить конкурентов.



«Мы покупаем футболистов не для того, чтобы ослабить наших соперников, а, скорее, исходя из того, какие позиции нам нужно усилить. Трансферы Юпамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсман работал с ними и знает их», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «РБ Лейпциг» (22) — на 9-м месте. В тройку лидеров соревнований входят дортмундская «Боруссия» (34) и леверкузенский «Байер» (28). Действующий чемпион Германии — «Бавария».