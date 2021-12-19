Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции
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«Монако» объявил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции сезона-2021/2022 с «Ред Старом».
«Монако»: Маецки, Сидибе, Дисаси, Марипан, Якобс, Головин, Чуамени, Матазо, Фолланд, Бен-Йеддер, Боаду.
Матч 1/32 финала Кубка Франции сезона-2021/2022 «Ред Стар» — «Монако» состоится сегодня, 19 декабря, на стадионе «Стад де Пари» в Сент-Уэне. Начало встречи — в 15:45 мск. Действующий обладатель Кубка Франции — «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний российский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2015 года Головин вызывается в национальную команду России.
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