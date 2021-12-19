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Павел Мамаев стал игроком «Химок»

Павел Мамаев стал игроком «Химок»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что команда подписала контракт с бывшим полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями.

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» футболист перешёл на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.

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